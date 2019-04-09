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Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьер-министра Терезу Мэй, прибывшую в Берлин для переговоров по Brexit, пишет Politico.

По данным издания, традиционно Меркель встречает гостей на ковровой дорожке у здания ведомства канцлера, однако в этот раз Мэй вышла из машины и прошла по дорожке одна. Через некоторое время Меркель и Мэй появились у здания вместе и пожали руки перед камерой.

Как пишет Bild, канцлер извинилась за произошедшее.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Мэй обсудили выход Соединенного Королевства из ЕС и предстоящий внеочередной саммит по данному вопросу.

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Ранее председатель Европейского с​овета Дональд Туск предложил обсудить на саммите, который состоится 10 апреля, возможность «гибкой отсрочки» Brexit на период не более года. Мэй просила ЕС отложить его до 30 июня.

Теги: Ангела Меркель, Германия, Тереза Мэй, переговоры
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