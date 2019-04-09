Меркель не встретила прибывшую в Берлин Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила британского премьер-министра Терезу Мэй, прибывшую в Берлин для переговоров по Brexit, пишет Politico.

По данным издания, традиционно Меркель встречает гостей на ковровой дорожке у здания ведомства канцлера, однако в этот раз Мэй вышла из машины и прошла по дорожке одна. Через некоторое время Меркель и Мэй появились у здания вместе и пожали руки перед камерой.

Как пишет Bild, канцлер извинилась за произошедшее.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Мэй обсудили выход Соединенного Королевства из ЕС и предстоящий внеочередной саммит по данному вопросу.