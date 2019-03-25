Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия час не могли выйти из самолета в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает издание Perfil. Причиной стало отсутствие подходящего по высоте сходного трапа.

Королевская чета прибыла в Аргентину с государственным визитом. Самолет ВВС Испании приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери, где короля ждали министры иностранных дел Аргентины и Испании. Но возникла проблема: прибывшие не могли спуститься с самолета, поскольку сходной трап не доставал до входной двери. Для выхода из ситуации пришлось доставить в аэропорт трап, который используется для самолета президента Аргентины.

Последний раз испанские монархи посещали Аргентину с госвизитом 41 год назад. Тогда это были король Хуан Карлос и королева София.

Фелипе VI получил приглашение приехать в Аргентину от президента страны Маурисио Макри.