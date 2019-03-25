Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,43 -0,23 EUR Бирж. 72,92 -0,15 Brent 66,93 0,34% USD Нал. 64,96 64,05 EUR Нал. 73,57 72,48 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1318 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 044,60 3,20 IMOEX 2 492,90 0,01% RTSI 1 219,08 0,47% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,27%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,27%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника Общество, 12:29 «ЭР-Телеком Холдинг» вложит ₽13 млрд в модернизацию сети Технологии и медиа, 12:19 Как справиться с переутомлением и перезагрузиться Спецпроект РБК PINK, 12:16 Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни» Общество, 12:10 Акции ТМК подорожали на 13% после новости о продаже американской «дочки» Бизнес, 12:06 Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж Общество, 12:03  Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски Бизнес, 12:02 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 11:59 Стартап в помощь прорабу: какие инновации используют строители Pro, 11:56 Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета Общество, 11:52 Рогозин сообщил о следах оставшейся от сверления дырки на «Союзе» пыли Общество, 11:47 В Подмосковье загорелся ангар с горючим на площади более 2 тыс. кв. м Общество, 11:44 Зачем криптовалютная биржа Binance изменила правила краудсейлов Крипто, 11:42 Какие системы мотивации сотрудников строят телекомы Партнерский материал, 11:33
Общество ,  
0 
Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

Король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия час не могли выйти из самолета в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает издание Perfil. Причиной стало отсутствие подходящего по высоте сходного трапа.

Королевская чета прибыла в Аргентину с государственным визитом. Самолет ВВС Испании приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери, где короля ждали министры иностранных дел Аргентины и Испании. Но возникла проблема: прибывшие не могли спуститься с самолета, поскольку сходной трап не доставал до входной двери. Для выхода из ситуации пришлось доставить в аэропорт трап, который используется для самолета президента Аргентины.

Последний раз испанские монархи посещали Аргентину с госвизитом 41 год назад. Тогда это были король Хуан Карлос и королева София.

Фелипе VI получил приглашение приехать в Аргентину от президента страны Маурисио Макри.

Теги: Аргентина, король, Самолет
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter