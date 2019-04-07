В Иране пригрозили признать армию США террористической организацией

Если Вашингтон признает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, спецподразделение иранских вооруженных сил) иностранной террористической организацией, Тегеран внесет в аналогичный список армию США. Об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахатпишех, сообщает агентство Mehr.

«Если КСИР будет помещен в список террористических группировок в США, мы внесем военных этой страны в наш террористический список наряду с ИГ («Исламское государство», запрещено в России)», — заявил он.

О том, что США могут признать КСИР террористической организацией, сообщили источники The Wall Street Journal. По данным издания, об этом может быть официально объявлено 8 апреля. Отмечалось, что представители Пентагона предостерегают от этой инициативы, поскольку считают, что она отразится на американских военных.

В 2017 году американский Минфин включил КСИР в санкционный список лиц, поддерживающих терроризм. Глава КСИР Мохаммад Али Джафари в ответ на это пообещал приравнять военных США к ИГ.

