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Помпео не оценил ответ иранского генерала Трампу в стиле «Игры престолов»
Политика, 20:02
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Помпео не оценил ответ иранского генерала Трампу в стиле «Игры престолов»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал несмешным ответ командующего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани на фотографию президента США Дональда Трампа с надписью «Санкции близко», выполненную в стиле сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Washington Examiner. По словам Помпео, на руках Сулеймани «американская кровь», а сам он «убивал американских солдат».

Трамп 2 ноября анонсировал введение антииранских санкций своей фотографией с надписью «Санкции близко» (Sanctions are coming), являющейся отсылкой к девизу дома Старков из «Игры престолов», который звучит как «Зима близко» (Winter is coming).

В ответ Сулеймани опубликовал в Instagram свою фотографию с надписью «Тебе меня не сломить» (I will stand against you) в стилистике сериала, передает Би-би-си. При этом американский телеканал HBO призвал не использовать «Игру престолов» в политических целях.

США ввели санкции против Ирана 5 ноября, в черный список попали более 700 физических и юридических лиц, под ограничениями оказались нефтяной, банковский и транспортный секторы. При этом Вашингтон не ввел санкции против трех иранских объектов, в том числе АЭС «Бушер», где Россия строит второй энергоблок. Также США разрешили покупать нефть у Ирана восьми странам, в их число вошли Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Греция, Турция, Италия и Индия.

Теги: Дональд Трамп , Майк Помпео , КСИР , «Игра престолов» , Иран
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«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу Политика
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