СМИ узнали о планах США внести КСИР в список террористических организаций

СМИ узнали о планах США внести КСИР в список террористических организаций

США намерены внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, спецподразделение иранских вооруженных сил) в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Госдепартамент США может сделать официальное заявление по этому поводу уже в предстоящий понедельник (8 апреля).

В октябре 2017 года Минфин США включил КСИР в санкционный список лиц, поддерживающих терроризм. Как поясняли в ведомстве, это не значит, что подразделение признается

террористической организацией. Такое решение принимает Госдеп.



Корпус стражей исламской революции был создан в апреле 1979 года из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Он подчиняется Верховному лидеру Ирана.

КСИР состоит из главного командования, объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В его состав входят силы специального назначения «Кодс» и силы народного ополчения «Басидж».