США запретили въезд 16 саудовцам из-за убийства журналиста Хашкаджи

США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, причислив их к убийству саудовского журналиста Джамаля ​Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.​

Отмечается, что соответствующие меры приняты в соответствии с разделом №7031 «Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года». Данный раздел предусматривает запрет въезжать на территорию США иностранным лицам и их родственникам в том случае, когда Госдеп «имеет достоверную информацию о вовлечении чиновников иностранных правительств в значительную коррупцию или серьезное нарушение прав человека». В качестве причины запрета Госдеп указал «их роль в убийстве Джамаля Хашкаджи», не уточнив другие детали.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября 2018 года, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, необходимых для заключения брака с гражданкой Турции.

По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял , что приказ убить Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии.

Как писала газета The Washington Post, ЦРУ пришло к выводу, что приказ убить журналиста отдал сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд все обвинения отрицает, подчеркивая, что против королевства ведется «жесткая информационная кампания». Саудовские власти заявляли, что Хашкаджи погиб в результате ссоры с людьми, которые встретили его в консульстве страны в Стамбуле.