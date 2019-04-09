Порошенко счел «фейками российской пропаганды» сообщения о его пьянстве

Президент Украины Петр Порошенко назвал «фейками» сообщения о том, что он имеет алкогольную зависомость. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», — сказал президент. Он отметил, что его супруга за 35 лет совместной жизни видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы».

Помимо этого, украинский президент рассказал об отсутствии у него доказательств наркозависимости кандидата в президенты, Владимира Зеленского, однако поведение шоумена вызывает у него «обоснованное подозрение».

«Я не утверждал и не утверждаю, что Владимир Зеленский — наркоман, потому что я не имею для этого никаких оснований... Когда с удивлением услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлен», — сказал Порошенко.

После первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский с результатом 30,24% вызвал на дебаты Петра Порошенко, набравшего 15,95%. Шоумен предложил провести их на самом большом стадионе страны — в НСК «Олимпийский». Мероприятие должно было состояться 19 апреля. Однако позже стало известно, что на эту дату запланирована книжная ярмарка «Весенний Медвин». В связи с этим Порошенко предложил Зеленскому в присутствии всех национальных телеканалов сойтись на стадионе в другой день — 14 апреля. Зеленский предложение оппонента принял.

Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля.