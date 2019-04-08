Песков отказался комментировать освобождение Серебренникова из-под ареста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение из-под домашнего ареста ​художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РБК.

«Мы не имеем право комментировать решения суда. Не будем это делать и сейчас», — сказал Песков.

Мосгорсуд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова 8 апреля — мера пресечения для него была заменена на подписку о невыезде.

Это произошло при обжаловании предыдущего решения суда в вышестоящей судебной инстанции — в начале апреля Мещанский суд Москвы постановил, что срок домашнего ареста для Серебренникова и других фигурантов дела, экс-главы департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина, должен быть продлен до 3 июля.