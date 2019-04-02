Суд продлил домашний арест Серебренникову

Мещанский суд Москвы продлил до 3 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там также добавили, что арест продлен главе департамента господдержки искусства Минкультуры Софье Апфельбаум и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Ранее прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову, Итину и Апфельбаум.

Серебренникова отправили под домашний арест в рамках расследования дела «Седьмой студии». По версии обвинения, он и другие фигуранты дела похитили 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину в хищении и дала показания на бывших коллег, ее дело было выделено в отдельное производство. Серебренников и другие фигуранты отказались признать вину в мошенничестве.