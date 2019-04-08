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Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Общество ,  
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Власти 1 мая запустят мониторинг качества питания в школах

Власти 1 мая запускают по всей стране мониторинг качества питания в образовательных учреждениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте Анну Кузнецову на заседании Общественной палаты.

По ее словам, процедура уже запущена во Владимирской области и впоследствии будет распространена на всю страну. Кузнецова подчеркнула важность взаимодействия с родителями в вопросах питания.

Общество
Роспотребнадзор попросил оштрафовать поставщика еды «Московский школьник»

Ужесточение контроля за питанием в российских школах и вузах происходит на фоне сразу нескольких исков к компании «Московский школьник», которая поставляет продукты в столичные школы. Помимо московских школ, которые обвиняют компанию в нарушении условий контрактов и запоздании с поставками, два иска также подал Роспотребнадзор, но не уточнил суть претензий.

До этого ведомство подтверждало массовые отравления в детских садах Москвы в конце прошлого года. В результате отравлений правительство решило контролировать поставки питания в социальные учреждения, писал «Коммерсантъ».

Теги: Школа, питание, мониторинг
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