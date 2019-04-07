Мадуро обвинил Чили и Колумбию в атаках на энергосистемы Венесуэлы

Атаки на систему энергоснабжения Венесуэлы велись на только со стороны США, но и из ряда стран Латинской Америки. Об этом объявил действующий президент Николас Мадуро, выступая во дворце Мирафлорес в Каракасе перед участниками митинга в поддержку властей, сообщает Noticias.

«Были получены новые результаты расследования, которые говорят о внедрении вируса в компьютерные системы Венесуэлы, — сказал Мадуро. — Мы открыли новые источники: атаки шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США».

В Венесуэле 6 апреля в ряде штатов прошли митинги сторонников и противников действующей власти. По словам Мадуро, в акциях в его поддержку участвовали более 5 млн человек. «Улицы принадлежат народу, а не олигархии! <...> Мы прошли жесткие и сложные испытания, но мы готовы противостоять империализму», — заявил он.

Как сообщает Reuters, на востоке столицы на митинг собрались тысячи сторонников оппозиции. Протестующие заявили, что в их домах уже несколько дней отсутствует вода.