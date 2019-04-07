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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Мадуро обвинил Чили и Колумбию в атаках на энергосистемы Венесуэлы

Атаки на систему энергоснабжения Венесуэлы велись на только со стороны США, но и из ряда стран Латинской Америки. Об этом объявил действующий президент Николас Мадуро, выступая во дворце Мирафлорес в Каракасе перед участниками митинга в поддержку властей, сообщает Noticias.

«Были получены новые результаты расследования, которые говорят о внедрении вируса в компьютерные системы Венесуэлы, — сказал Мадуро. — Мы открыли новые источники: атаки шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США».

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Мадуро сообщил о восстановлении водоснабжения на 60% территории Венесуэлы

В Венесуэле 6 апреля в ряде штатов прошли митинги сторонников и противников действующей власти. По словам Мадуро, в акциях в его поддержку участвовали более 5 млн человек. «Улицы принадлежат народу, а не олигархии! <...> Мы прошли жесткие и сложные испытания, но мы готовы противостоять империализму», — заявил он.

Как сообщает Reuters, на востоке столицы на митинг собрались тысячи сторонников оппозиции. Протестующие заявили, что в их домах уже несколько дней отсутствует вода.

«Мы пришли не просто требовать восстановления водоснабжения и подачи электроэнергии. Мы пришли требовать свободы и демократии, — заявил спикер парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом. — Мы не можем позволить себе привыкнуть к этому, мы не можем с этим мириться, мы не позволим этим жуликам удерживать нашу страну».

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Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения

Серьезные перебои в работе систем электроснабжения, затрагивающие большинство штатов, наблюдаются в Венесуэле с марта: пятый за месяц блэкаут произошел 31 марта. Власти обвиняют в произошедшем синхронизированные кибератаки. Вице-президент республики Делси Родригес пообещала, что на фоне блэкаутов Национальная электрическая корпорация Венесуэлы Corpoelec будет реорганизована. 

Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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