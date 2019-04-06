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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке

Председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от должности. Об этом сам Гордеев рассказал УНИАН.

По словам председателя, о причинах такого решения «пока рано говорить». Он пояснил, что президент Украины Петр Порошенко пока не отреагировал на заявление.

Пресс-секретарь председателя администрации Элеонора Гуськова также сообщила, что официальных решений по этому поводу пока нет.

Заявление Гордеева опубликовал в своем Facebook депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский. Он также добавил, что Гордеев намерен пройти проверку на полиграфе.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.

Политика
Херсонского депутата обвинили в организации убийства активистки Гандзюк

В июле 2018 года неизвестный облил Гандзюк кислотой, ее доставили в реанимацию с ожогами 35% поверхности тела. Через три месяца женщина умерла.

Как полагает следствие, на Гандзюк напали за ее профессиональную деятельность. По делу были задержаны шесть человек. Убийство вызвало большой резонанс на Украине: генпрокурор Юрий Луценко назвал кампанию против него в связи с расследованием «дела Гандзюк» пропагандой и «пиаром на крови» и подал в отставку, однако Порошенко ее не принял.

В феврале официальное обвинение в организации убийства активистки предъявили главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, позднее депутата арестовали.

Теги: Херсонская область, Украина, отставка
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