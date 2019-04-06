Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке

Председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от должности. Об этом сам Гордеев рассказал УНИАН.

По словам председателя, о причинах такого решения «пока рано говорить». Он пояснил, что президент Украины Петр Порошенко пока не отреагировал на заявление.

Пресс-секретарь председателя администрации Элеонора Гуськова также сообщила, что официальных решений по этому поводу пока нет.

Заявление Гордеева опубликовал в своем Facebook депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Александр Спиваковский. Он также добавил, что Гордеев намерен пройти проверку на полиграфе.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.