В Киеве протестующие потребовали отставки главы МВД Украины

В субботу, 17 ноября, активисты устроили автопробег от Европейской площади до дома главы МВД Арсена Авакова и потребовали отставки министра, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на организаторов протеста.

Причиной своих требований протестующие назвали нераскрытые убийства журналиста Павла Шеремета, юриста Ирины Ноздровской, а также нападения на активистов из «списка Гандзюк», пишет «Укринформ».

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По данным УНИАН, они оставили на заборе дома Авакова надпись: «Кто заказал Катю Гандзюк?» Помимо главы МВД протестующие потребовали отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Сам Луценко объявил о планах досрочно покинуть эту должность 6 ноября, свое решение он объяснил кампанией, которая началась после смерти активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся в больнице спустя несколько месяцев после того, как ее облили кислотой. Президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке генпрокурору, отметив, что Луценко получил вотум доверия в парламенте «и перед ним стоят важные задачи».