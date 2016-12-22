На Украине умерла облитая кислотой чиновница Херсонского горсовета

На Украине в возрасте 33 лет скончалась чиновница Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой 31 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Херсонского горсовета Инна Зеленая, передает УНИАН.

Как сообщает телеканал «112 Украина», Гандзюк умерла из-за обрыва тромба.

С 2010 года она была членом общественной организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», которая занимается в том числе борьбой с коррупцией, улучшением общественного и политического образования и развитием демократии. В ноябре 2016 года она заняла должность управляющей делами исполкома Херсонского городского совета и была советником мэра города Владимира Николаенко.



Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года около ее дома. Неизвестный мужчина в возрасте от 20 до 25 лет плеснул ей в лицо кислотой и скрылся. После нападения Гандзюк была госпитализирована в реанимации, затем проходила лечение в Киеве. Всего она получила ожог 35% поверхности кожи.



Как полагает следствие, на Гандзюк напали за ее профессиональную деятельность. По еще одной версии украинских правоохранительных органов, она пострадала из-за своей гражданской позиции и из-за общественной деятельности в качестве активиста.

Полиция квалифицировала атаку на советника мэра как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемыми в нападении стали бывшие участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а именно Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Все они были задержаны. Двоих подозреваемых взяли под стражу, трое — находятся под домашним арестом. Почти все признались в содеянном, кроме Сергея Торбина.



После смерти Гандзюк Петр Порошенко на своей странице в Twitter призвал правоохранительные органы «делать все возможное, чтобы убийцы Екатерины Гандзюк были найдены, оказались на скамье подсудимых и были наказаны». Также он призвал всех объединиться и помочь украинским правоохранителям сделать так, чтобы «зло было наказано».