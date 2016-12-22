Генпрокурор Украины передал Порошенко заявление об отставке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко передал президенту страны Петру Порошенко заявление о своей отставке, рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган «Украинским новостям».

«Да, он передал заявление», — заявила она, отметив, что документ был направлен в среду, 7 ноября.

Накануне, 6 ноября, Луценко объявил, что уходит в отставку. Такое решение он объяснил «пропагандистской кампанией», начавшейся после смерти активистки Екатерины Гандзюк. Отставки Луценко требовали 75 общественных организаций. Кроме того, депутат Рады Мустафа Найем заявил, что жена генпрокурора, Ирина Луценко, затягивала создание комиссии по расследованию нападений на активистов.

«Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку. Я свою работу выполнял и буду выполнять. Но терпеть обвинения, когда следствие работает, я не намерен», — прокомментировал свое решение генпрокурор Украины.

Гандзюк была активисткой Евромайдана, она боролась с пророссийскими настроениями в Херсонской области и неоднократно обвиняла чиновников украинского МВД в коррупции. Она также занимала должности советника мэра Херсона и управляющего делами исполкома горсовета.

В конце июля на Гандзюк напали и облили ее серной кислотой, женщина получила ожог 35% поверхности тела. 4 ноября у нее оторвался тромб, и она скончалась в больнице. По делу о нападении на нее проходят пятеро экс-участников АТО на востоке Украины, трое из них находятся под домашним арестом, еще двое — под стражей.