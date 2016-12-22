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Порошенко вернул генпрокурору Украины прошение об отставке
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Порошенко вернул генпрокурору Украины прошение об отставке
Политика, 21:24
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Порошенко вернул генпрокурору Украины прошение об отставке
В администрации украинского лидера пояснили, что перед генпрокурором стоят важные задачи. Желание покинуть должность Юрий Луценко объяснил пропагандистской кампанией, которая началась после гибели херсонской активистки
Юрий Луценко и Петр Порошенко (слева направо) (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко не принял прошение генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке и вернул ему заявление. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на пресс-службу администрации украинского лидера.

«Президент вернул заявление генпрокурору, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте и перед ним стоят важные задачи», — заявили в администрации Порошенко.

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Во время выступления в Верховной раде 6 ноября Луценко объявил о своем намерении досрочно покинуть пост из-за пропагандистской, по его словам, кампании, которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал пиаром на крови заявления в СМИ, в которых в качестве возможных виновников убийства были названы представители украинской власти, например, издание «Украинская правда» называло одним из возможных посредников случившегося Игоря Павловского — помощника народного депутата от блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. По словам Луценко, распространение лишь одной версии случившегося негативно повлияло на ход следствия. Он заявил, что не намерен терпеть обвинения, когда работает следствие.

На следующий день он передал заявление о своей отставке президенту Порошенко.

Обвинения, о которых говорил генпрокурор, высказал в сторону его супруги Ирины Луценко, которая является представителем Порошенко в Раде, журналист и депутат Мустафа Найем. Он заявил, что она затягивает решение о создании комиссии для расследования нападений на общественных активистов, которые произошли в стране в последние два года.

33-летняя сотрудница Херсонского городского совета и участница Евромайдана Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, куда попала после того, как на нее было совершено покушение: три месяца назад неизвестный облил ее серной кислотой, и она получила ожог 35% поверхности тела.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Петр Порошенко , Украина , Юрий Луценко , отставка , Генпрокурор Украины
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