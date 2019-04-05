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Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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В анализах Порошенко не обнаружили алкоголь

Анализ крови президента Украины Петра Порошенко показал отсутствие алкоголя в организме. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, сообщает телеканал «Прямой».

«Мы сделали анализ крови на наличие алкоголя. Он (алкоголь. — РБК) отсутствовал», — сказал врач.

Следующими на проверку в лабораторию будут отправлены образцы волос Порошенко. По словам главврача, на протяжении двух недель специалисты смогут получить конечные результаты о наличии психотропных веществ в организме президента. По итогам экспертизы станет ясно как минимум о последних шести месяцах жизни главы государства, уточнил Ярый. Ранее сообщалось, что экспресс-тест показал отсутствие в анализах Порошенко следов наркотиков.

Общество
Порошенко предложил провести дебаты в три этапа

Проведение медосмотра стало одним из условий кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского для того, чтобы между ним и Порошенко состоялись дебаты. Площадкой для дискуссии Зеленский предложил выбрать киевский стадион «Олимпийский».

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта, во второй тур, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко с 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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