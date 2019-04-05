В анализах Порошенко не обнаружили алкоголь

Анализ крови президента Украины Петра Порошенко показал отсутствие алкоголя в организме. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, сообщает телеканал «Прямой».

«Мы сделали анализ крови на наличие алкоголя. Он (алкоголь. — РБК) отсутствовал», — сказал врач.

Следующими на проверку в лабораторию будут отправлены образцы волос Порошенко. По словам главврача, на протяжении двух недель специалисты смогут получить конечные результаты о наличии психотропных веществ в организме президента. По итогам экспертизы станет ясно как минимум о последних шести месяцах жизни главы государства, уточнил Ярый. Ранее сообщалось, что экспресс-тест показал отсутствие в анализах Порошенко следов наркотиков.

Проведение медосмотра стало одним из условий кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского для того, чтобы между ним и Порошенко состоялись дебаты. Площадкой для дискуссии Зеленский предложил выбрать киевский стадион «Олимпийский».