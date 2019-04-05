Выборы на Украине , 17:31
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Зеленский опубликовал «чистые» результаты своих анализов на наркотики
В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили наркотики. Об этом свидетельствуют результаты анализов, которые шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.
Запись в facebook пользователя zelenskiy95
Сдача анализов на алкоголь и наркотики стала одним из условий Зеленского для того, чтобы между ним и президентом Петром Порошенко состоялись дебаты перед вторым туром выборов. Площадкой для дискуссии шоумен предложил выбрать киевский стадион «Олимпийский».
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