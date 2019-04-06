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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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МИД ответил на слова Киева о праве на компенсацию за «оккупацию» Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил: если Москва потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить Россию средства за «столетия оккупации» с ее стороны.

«Так, а Климкин анализы сдавал?» — задалась в ответ на это вопросом Захарова. «Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся», — добавила она на своей официальной странице в Facebook.

Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Заявления Климкина, о которых идет речь, прозвучали в эфире телеканала «Эспрессо» накануне. Так глава украинского ведомства прокомментировал создание в российской Госдуме рабочей группы, которая с «обоснованными цифрами и фактами» должна подготовить документ с оценкой урона Крыму за то время, что он был украинской территорией. Комиссию должен возглавить зампред нижней палаты парламента, депутат от КПРФ Иван Мельников. Впервые идею взыскать с Киева средства за его «разрушительную политику» на полуострове в середине марта озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Анализы, которые упомянула в своем комментарии Захарова​, — отсылка к анализам, которые в преддверии дебатов перед вторым туром президентских выборов на Украине сдали кандидаты в главы государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Теги: Украина, Крым, Москва, Мария Захарова
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