МИД ответил на слова Киева о праве на компенсацию за «оккупацию» Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил: если Москва потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить Россию средства за «столетия оккупации» с ее стороны.

«Так, а Климкин анализы сдавал?» — задалась в ответ на это вопросом Захарова. «Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся», — добавила она на своей официальной странице в Facebook.

Заявления Климкина, о которых идет речь, прозвучали в эфире телеканала «Эспрессо» накануне. Так глава украинского ведомства прокомментировал создание в российской Госдуме рабочей группы, которая с «обоснованными цифрами и фактами» должна подготовить документ с оценкой урона Крыму за то время, что он был украинской территорией. Комиссию должен возглавить зампред нижней палаты парламента, депутат от КПРФ Иван Мельников. Впервые идею взыскать с Киева средства за его «разрушительную политику» на полуострове в середине марта озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Анализы, которые упомянула в своем комментарии Захарова​, — отсылка к анализам, которые в преддверии дебатов перед вторым туром президентских выборов на Украине сдали кандидаты в главы государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский.