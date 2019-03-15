Володин предложил обязать Украину заплатить за аннексию Крыма

Вячеслав Володин призвал подсчитать, сколько задолжал Киев за разрушение экономики Крыма и Севастополя за время пребывания в составе независимой Украины. По словам спикера Госдумы, этот период был «фактически аннексией»

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

С Украины необходимо взыскать компенсацию за тот «страшный период», который Крым провел в ее составе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя — фактически аннексия», — сказал Володин, выступая на совместном заседании Совета Думы и Государственного совета Крыма в Симферополе (цитата по ИА «Крыминформ»).

Володин указал на отсутствие правовой основы для действий украинских властей, упразднивших в 1995 году пост президента Республики Крым и отменивших ее Конституцию. В связи с этим глава Госдумы предложил поручить профильным комитетам Госдумы и Госсовета Крыма подсчитать потери региона от «разрушительной политики» киевских властей.

«Просчитать, сколько потеряла экономика Крыма [...], сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это», — сказал Володин, отметив, что часть долгов может перейти и на поддерживающий Киев Евросоюз.