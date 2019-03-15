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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Володин предложил обязать Украину заплатить за аннексию Крыма
Вячеслав Володин призвал подсчитать, сколько задолжал Киев за разрушение экономики Крыма и Севастополя за время пребывания в составе независимой Украины. По словам спикера Госдумы, этот период был «фактически аннексией»
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

С Украины необходимо взыскать компенсацию за тот «страшный период», который Крым провел в ее составе, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя — фактически аннексия», — сказал Володин, выступая на совместном заседании Совета Думы и Государственного совета Крыма в Симферополе (цитата по ИА «Крыминформ»).

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Володин указал на отсутствие правовой основы для действий украинских властей, упразднивших в 1995 году пост президента Республики Крым и отменивших ее Конституцию. В связи с этим глава Госдумы предложил поручить профильным комитетам Госдумы и Госсовета Крыма подсчитать потери региона от «разрушительной политики» киевских властей.

«Просчитать, сколько потеряла экономика Крыма [...], сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это», — сказал Володин, отметив, что часть долгов может перейти и на поддерживающий Киев Евросоюз.

​Выступая на митинге в Симферополе, посвященном пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России, Володин заявил о необходимости не допустить нового разъединения народа.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, подавляющее большинство участников которого (96,77 и 95,6% соответственно) проголосовало за вхождение в состав России. 18 марта был подписан договор о принятии Республики Крым в состав России, вступивший в силу после его ратификации обеими палатами Федерального собрания. 18 марта 2019 года в Крыму отмечается пятая годовщина вхождения полуостров в состав России. Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Вячеслав Володин, Крым, Украина
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