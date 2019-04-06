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Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Эспрессо».

Таким образом министр прокомментировал создание в Госдуме рабочей группы, которая с «обоснованными цифрами и фактами» должна подготовить документ с оценкой урона Крыму за то время, что он был украинской территорией.

«Вот мы уже насчитаем сколько, что никакой России не останется», — подчеркнул Климкин и добавил, что инициатива Госдумы — «тотальный бред».

Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

С идеей создания рабочей группы ранее выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его мнению, Украина нарушала права крымчан на язык и образование, а также подрывала экономику полуострова. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в беседе с РБК оценивал объемы потерь полуострова в триллионы рублей.​

Теги: Павел Климкин, оккупация, МИД
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