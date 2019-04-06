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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Раскол церкви ,  
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Депутат сообщил о признании незаконным требования о переименовании УПЦ

Глава фракции «Оппозиционный блок» Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил, что Окружной суд Киева постановил признать противоправными действия спикера парламента Андрея Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», — сказал он.

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УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании

По словам Новинского, церковь попытались переименовать без учета норм Конституции, а также мнения украинцев и самой религиозной организации. Он отметил, что иск в суд подал депутат от «Оппозиционного блока» Александр Долженков.

В декабре 2018 года Верховная рада приняла закон «О свободе совести и религиозных организациях», который обязывает переименовывать религиозные организации страны, если их руководящий центр находится в «стране-агрессоре». В частности, он касался УПЦ Московского патриархата. Закон вступил в силу в конце декабря.

В январе 2019 года Минкультуры Украины опубликовало список религиозных организаций, которые должны сменить название. В марте УПЦ подала в суд, попросив признать действия министерства противоправными.

Теги: Украина, Церковь, переименование, Верховная Рада
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