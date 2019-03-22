УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании

УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании

Киевская митрополия УПЦ попросила суд признать действия ведомства противоправными. В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий религиозные организации указывать в названиях на принадлежность к России

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий религиозные организации, руководящие центры которых находятся в напавшей на Украину и оккупировавшей часть ее территории стране, изменить названия так, чтобы в них была прописана принадлежность к «стране-агрессору».

​В конце января 2019 года Министерство культуры Украины опубликовало список религиозных организаций, обязанных сменить название. В список попал в том числе и Украинская православная церковь, входящая в состав Московского патриархата в качестве самоуправляемой церкви с правами широкой автономии. На смену названия УПЦ было отведено три месяца, о чем сообщалось на сайте Минкультуры и в газете «Правительственный курьер».

В своем иске Киевская митрополия попросила суд признать действия Минкультуры противоправными.

«Сейчас решается вопрос об открытии административного производства по делу», — говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.