Рада приняла лишающий каноническую церковь Украины названия закон

Верховная рада приняла законопроект, который лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия, следует из базы данных парламента.

За законодательную инициативу «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Задача закона — обязать религиозные организации, руководящие центры которых находятся в стране, «признанной агрессором», отразить это в названии, следует из пояснительной записки к документу.

На Украине до недавнего времени действовали три православные церкви, и только одна из них, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — была канонической. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой. Эта крупнейшая церковь на Украине, и она не поддерживает автокефалию (независимость). Помимо нее, действовали также неканонические Православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.



Однако 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор неканонических церквей. В нем приняли участие 190 человек, большинство из которых относятся к УПЦ Киевского патриархата. Новое название объединенной структуры — Православная церковь Украины (ПЦУ). Корректной относительно новой церкви считается также название УПЦ, но без приставки МП, что означает «Московский патриархат». Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания (Думенко), епископа УПЦ КП. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен будет вручить ему томос об автокефалии.