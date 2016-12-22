ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,90 67,10 EUR Нал. 77,83 76,84 USD Бирж. 67,57 +0,11 EUR Бирж. 77,38 +0,58 USD ЦБ. 67,37 +0,26 EUR ЦБ. 76,94 +0,46 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 4195,90 +226,90 IMOEX 2341,20 -0,74% RTSI 1091,51 -0,74% Brent 55,59 -3,24% DJIA 23323,66 -1,49% Nasdaq 6636,83 -2,17%
Рада приняла лишающий каноническую церковь Украины названия закон
Лента новостей
Алюминий подешевел на фоне намерения снять санкции с UC Rusal 15:42, Финансы Госдума отказалась ограничивать разовые вложения в краудфандинг 15:38, Финансы Денис Глушаков заявил о желании стать тренером «Спартака» 15:29, Спорт Рада приняла лишающий каноническую церковь Украины названия закон 15:25, Общество На Урале экс-сотрудника ФСБ приговорили к 24 годам тюрьмы за семь убийств 15:25, Общество При пожаре в квартире на юге Москвы погибли двое детей 15:18, Общество 5 приложений, которые облегчают жизнь путешественников 15:15, РБК и «Ингосстрах» Полиция Британии назвала преднамеренным вторжение дронов в Гатвик 15:12, Общество Путин не стал подвергать сомнению решение суда об аресте Льва Пономарева 15:10, Политика Кто управляет ценой токенов: за полгода реализовано 4800 схем Pump & Dump 15:09, Крипто В России стало больше недовольных направлением движения страны 14:58, Политика Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 14:42, РБК и Volkswagen В Литве из-под ареста освободили подозреваемого в шпионаже на Россию 14:35, Общество Путин назвал мотивы Константинополя в создании новой церкви на Украине 14:33, Политика Путин сообщил о торможении в ООН создания комитета по конституции в Сирии 14:26, Политика Путин оценил плюсы от «заставивших включить мозги» западных санкций 14:24, Политика Путин пообещал «как порядочный человек» когда-то жениться 14:17, Политика СМИ анонсировали уход Дмитрия Тарасова из «Локомотива» 14:15, Спорт Как создать правильный и красивый интерьер в экостиле 14:13, РБК и PSN Group С сайта мэрии Москвы произошла утечка личных данных родителей школьников 13:57, Политика Поздно ли покупать Bitcoin поздно: цена криптовалюты превысила $4,1 тыс. 13:52, Крипто Кудрин отказался ехать на форум в Давос 13:52, Политика Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 13:46, РБК и «Билайн» Бизнес Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков 13:45, Политика Путин пообещал продолжать помогать Донбассу 13:41, Политика Путин выступил за равную ответственность за действия в жизни и интернете 13:23, Политика «Жить опасно»: плакаты журналистов на пресс-конференции Владимира Путина 13:21, Фотогалерея  Экс-премьер Украины выиграл суд о частичной отмене санкций ЕС 13:21, Политика
Рада приняла лишающий каноническую церковь Украины названия закон
Раскол церкви, 15:25
0
Рада приняла лишающий каноническую церковь Украины названия закон

Верховная рада приняла законопроект, который лишает каноническую Украинскую православную церковь ее названия, следует из базы данных парламента.

За законодательную инициативу «О свободе совести и религиозных организациях» проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Задача закона — обязать религиозные организации, руководящие центры которых находятся в стране, «признанной агрессором», отразить это в названии, следует из пояснительной записки к документу.

На Украине до недавнего времени действовали три православные церкви, и только одна из них, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — была канонической. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой. Эта крупнейшая церковь на Украине, и она не поддерживает автокефалию (независимость). Помимо нее, действовали также неканонические Православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Однако 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор неканонических церквей. В нем приняли участие 190 человек, большинство из которых относятся к УПЦ Киевского патриархата. Новое название объединенной структуры — Православная церковь Украины (ПЦУ). Корректной относительно новой церкви считается также название УПЦ, но без приставки МП, что означает «Московский патриархат». Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания (Думенко), епископа УПЦ КП. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен будет вручить ему томос об автокефалии.

Теги: православие , Украинская православная церковь , церковный раскол , Верховная рада Украины ...
Главное
Путин предложил сомневающимся в майском указе чиновникам уйти Политика
Материалы по теме
Путин назвал мотивы Константинополя в создании новой церкви на Украине Политика
Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter