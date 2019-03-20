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Политика ,  
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Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
С идеей взыскать с Киева ущерб экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины спикер Вячеслав Володин выступил на прошлой неделе
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента. Комиссию возглавит зампред Госдумы, депутат от КПРФ Иван Мельников.

В рабочую группу войдут не только депутаты думских фракций, но и представители экспертного сообщества. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, задача рабочей группы — помочь «выйти на итоговый документ», который будет основан на «обоснованных цифрах и фактах». «И дальше уже мы с вами будем рассматривать этот материал для последующего по нему принятия решения», — сказал спикер.

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С идеей взыскать ущерб Крыма от «разрушительной политики» Киева за то время, что полуостров входил в состав Украины, Володин выступил 15 марта. По мнению Володина, Украина нарушала права крымчан на язык и образование, ее действиями была подорвана экономика полуострова. Киев должен выплатить компенсацию, считает глава нижней палаты.

Видео: РБК

После этого глава полуострова Сергей Аксенов анонсировал планы формирования такой рабочей группы.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в комментарии РБК заявил, что объем потерь полуострова назвать сложно, но, по его мнению, они могут составить триллионы рублей.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Госдума, Крым
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