«Одноклассники» заявили о переговорах по трансляции дебатов на Украине

Заблокированные на Украине «Одноклассники» ведут переговоры с местными вещателями о трансляции дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Дебаты могут пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Социальная сеть «Одноклассники», входящая в Mail.Ru Group, начала переговоры об организации прямой трансляции дебатов между действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, которые пройдут в пятницу, 19 апреля. О том, что социальная сеть ведет соответствующие переговоры с украинскими вещателями, РБК рассказал источник, знакомый с подготовкой проекта. По его словам, если договоренности будут достигнуты и дебаты состоятся, трансляция будет вестись на русском и украинском языках, а зрители в прямом эфире смогут голосовать за участников дебатов.

Представитель социальной сети подтвердил РБК факт переговоров об организации трансляции. «Мы ведем переговоры с несколькими украинскими вещателями об организации трансляции дебатов кандидатов в президенты страны, и некоторые из них находятся в финальной стадии», — пояснил он, но не раскрыл, с кем ведут переговоры и схему организации трансляции.

«Одноклассники» заблокированы на Украине. Блокировка этой соцсети, а также сети «ВКонтакте», сервисов «Яндекса» и других российских ресурсов началась 16 мая 2017 года. Ограничение было введено по указу Петра Порошенко, который заявил, что эти интернет-ресурсы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды».

Но «Одноклассники» остаются в числе самых популярных сайтов на Украине. «Для нас важно давать пользователям доступ к интересному и важному для них контенту вне зависимости от места проживания», — говорит представитель социальной сети.

Украинские чиновники и ИT-специалисты еще в 2017 году высказывали предположение, что полностью заблокировать доступ к российским сайтам и сервисам, подпавшим под санкции, технически невозможно. Спустя полгода после блокировки российские ресурсы потеряли часть аудитории, но по-прежнему занимали высокие позиции в рейтинге самых популярных сайтов страны: «ВКонтакте» переместилась со второго на десятое место, Mail.Ru — с четвертого на восьмое, «Яндекс» — с шестого на 18-е, а «Одноклассники» — с девятого на 19-е. По данным сервиса SimilarWeb, основная аудитория социальной сети (60,41%) находится в России. На Украине сконцентрировано 7,76% пользователей, в Германии — 6,51%.