Порошенко назвал неуважением призыв к Тимошенко провести дебаты

Президент Украины Петр Порошенко назвал неуважением как к политику предложение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко выступить в роли арбитра на дебатах между ним и актером Владимиром Зеленским.

«Моя позиция такова: дебаты — это не шоу, я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место и, кстати, неуважение к ее избирателям, а более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну», — заявил Порошенко во время брифинга, видеотрансляция которого велась в Facebook.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». В качестве ведущей мероприятия он предложил кандидатуру Тимошенко, аргументировав это тем, что она как экс-кандидат, занявший третье место по итогам первого тура голосования, станет «гарантом честных правил и равных возможностей». В свою очередь Тимошенко пообещала подумать над этим предложением.

Первый тур выборов прошел 31 марта. Во второй тур прошли Зеленский и Порошенко с 30,24 и 15,95% голосов соответственно. В первую пятерку кандидатов также вошли Тимошенко (13,40%), лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко (11,67%) и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (6,91%).

