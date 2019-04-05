Менеджер Нурмагомедова пообещал правосудие Макгрегору

Команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова пока не собирается предпринимать каких-либо юридических действий в отношении ирландца Конора Макгрегора из-за оскорблений в социальных сетях. Об этом телеканалу «360» рассказал менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Он подчеркнул, что команде Нурмагомедова не нравится сложившаяся ситуация, тем не менее, ее участники не планируют обращаться в суд. «Правосудие рано или поздно его [Макгрегора] найдет», — заявил Магомедов.

По мнению представителя российского бойца, ирландец «давно перешел запретную грань» и «не достоин комментария».

31 марта Макгрегор назвал россиянина маленькой крысой и заявил, что братьям Нурмагомедова «подбили глаза» после поединка в октябре 2018 года. В ответ на это российский боец заявил: «Деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть».