Менеджер Нурмагомедова пообещал правосудие Макгрегору

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,48 +0,24 EUR Бирж. 73,48 +0,19 Brent 69,62 +0,69% USD Нал. 66,09 64,74 EUR Нал. 74,06 72,74 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1224 -0,0010 BTC/USD Бирж. 4 991,70 +56,81 IMOEX 2 535,50 +0,13% RTSI 1 219,94 -0,36% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $142 (+23,77%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Walt Disney $142 (+23,77%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 04 апр, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 04 апр, 12:36
СМИ сообщили о продаже билетов на дебаты Зеленского и Порошенко Политика, 03:37 Правильно ли вы питаетесь: тест РБК и Philips, 03:21 Менеджер Нурмагомедова пообещал правосудие Макгрегору Общество, 03:05 Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Политика, 02:54 В Барселоне задержали 66 граждан Грузии Общество, 02:28 МИД выразил надежду на отсутствие силового сценария в Ливии Политика, 02:03 Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского провести дебаты Политика, 01:40 Латвийский министр отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова Политика, 01:19 Британия потребовала экстренного заседания Совбеза из-за ситуации в Ливии Политика, 01:11 Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на производство оружия Политика, 00:59 Путин исполнил мечту студента увидеть пуск ракеты на Байконуре Технологии и медиа, 00:42 Помпео заявил о «темных мечтах» Путина об империализме Политика, 00:22 Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов Политика, 00:15 Премьеру спектакля в Большом театре прервали из-за травмы солиста Общество, 04 апр, 23:50
Общество ,  
0 
Менеджер Нурмагомедова пообещал правосудие Макгрегору

Команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова пока не собирается предпринимать каких-либо юридических действий в отношении ирландца Конора Макгрегора из-за оскорблений в социальных сетях. Об этом телеканалу «360» рассказал менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Он подчеркнул, что команде Нурмагомедова не нравится сложившаяся ситуация, тем не менее, ее участники не планируют обращаться в суд. «Правосудие рано или поздно его [Макгрегора] найдет», — заявил Магомедов.

По мнению представителя российского бойца, ирландец «давно перешел запретную грань» и «не достоин комментария».

Общество
Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Twitter и назвал его маленькой крысой

31 марта Макгрегор назвал россиянина маленькой крысой и заявил, что братьям Нурмагомедова «подбили глаза» после поединка в октябре 2018 года. В ответ на это российский боец заявил: «Деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть».

3 апреля Макгрегор в ответ на слова Нурмагомедова, назвавшего ирландца «ревнивой женой, которая уходит, но постоянно возвращается», опубликовал в Twitter фото со свадьбы россиянина и написал: «Твоя жена — полотенце». Позднее пост был удален. В свою очередь, Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером.

В поединке, который состоялся в октябре прошлого года, Макгрегор проиграл Нурмагомедову. 26 марта ирландец объявил об уходе из ММА, однако 4 апреля заявил, что намерен вернуться в октагон.

Теги: ММА
Материалы по теме
Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова ответил на заявление Макгрегора о жене бойца
Общество
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter