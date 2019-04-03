Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене

Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора насильником. Об этом он написал в своем Twitter.

«Насильник, ты насильник. Ты лицемер, который не несет ответственности за свои действия. Правосудие найдет тебя. Посмотрим», — написал Нурмагомедов, прикрепив фотографию, где ирландский боец обнимает свою супругу.

Ранее на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова российский боец назвал Макгрегора ревнивой женой, которая уходит, но постоянно возвращается. В ответ ирландец назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», прикрепив к поcту фотографию со свадьбы дагестанца, где его супруга одета в традиционный мусульманский наряд. Позднее Макгрегор удалил пост.

Отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов в разговоре с РБК отказался комментировать слова ирландского бойца о супруге Хабиба.

В середине марта газета New York Times сообщала об обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес Макгрегора. В качестве потерпевшей выступила женщина, чье имя не называлось. Издание утверждало, что инцидент произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был задержан, допрошен ирландской полицией и отпущен для дальнейших разбирательств. Отмечалось, что обвинения в адрес бойца не были доказаны, а тот факт, что расследование продолжается, не означает, что ирландец виновен.

Макгрегор состоит в гражданском браке с Ди Девлин. Пара воспитывает сына.

26 марта Макгрегор объявил об уходе из спорта. В последнем поединке он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.