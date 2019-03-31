Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.

«Деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть. Живи с этим», — написал он в Twitter. Нурмагомедов также добавил, что Макгрегор завершил карьеру в ММА и «начал карьеру в Twitter»

Ранее Макгрегор в своем Twitter высмеял обращение Нурмагомедова к своим фанатам. Нурмагомедов опубликовал в Instagram снимок с чемпионским поясом UFC после победы над бойцом Элом Яквинтой. «Великое чувство после пяти раундов чемпионата. Скоро увидимся, мои фанаты», — написал Нурмагомедов. Макгрегор, комментируя этот пост, заявил, что «братьям» Нурмагомедова «подбили глаза», когда он дрался с ирландцем, а также добавил, что у дагестанца забрали деньги.

26 марта Макгрегор объявил, что решил уйти из смешанных единоборств, не назвав причины такого решения. Последний поединок ирландец провел в октябре 2018 года против Нурмагомедова. В нем победил россиянин, сразу по окончании поединка внутри октагона и рядом с ним произошла массовая драка. Нурмагомедову не вручили пояс, так как он покинул октагон до официального объявления результатов.



