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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Абызов в «Лефортово» занялся отжиманиями и получил антенну для телевизора

Бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, находящийся под арестом в СИЗО «Лефортово», имеет возможность заниматься спортом, кроме того, он может смотреть телевизор, рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«3 апреля я был в «Лефортово». Абызов занимался спортом активно. Приседания, отжимания, мы когда пришли, он отжимался. Также каждый день его выводят на прогулку. На условия — общение с сотрудниками колонии и питание — он не жалуется. Ему также передали антенну, теперь он может смотреть телевизор в камере», — сказал Мельников.

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Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по вопросам «открытого правительства» 27 марта на два месяца. Михаил Абызов обвиняется по двум статьям: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным источников РБК, прослушка Абызова началась за два года до его задержания.

Адвокат Абызова Алексей Кирсанов в конце марта обжаловал арест своего подзащитного, попросив суд отпустить его под домашний арест или залог в 1 млрд руб.
 

Теги: Михаил Абызов, новости РБК, «Лефортово»
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