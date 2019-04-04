Абызов в «Лефортово» занялся отжиманиями и получил антенну для телевизора

Абызов в «Лефортово» занялся отжиманиями и получил антенну для телевизора

Бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, находящийся под арестом в СИЗО «Лефортово», имеет возможность заниматься спортом, кроме того, он может смотреть телевизор, рассказал РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«3 апреля я был в «Лефортово». Абызов занимался спортом активно. Приседания, отжимания, мы когда пришли, он отжимался. Также каждый день его выводят на прогулку. На условия — общение с сотрудниками колонии и питание — он не жалуется. Ему также передали антенну, теперь он может смотреть телевизор в камере», — сказал Мельников.

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по вопросам «открытого правительства» 27 марта на два месяца. Михаил Абызов обвиняется по двум статьям: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным источников РБК, прослушка Абызова началась за два года до его задержания.