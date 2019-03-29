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Защита Абызова обжаловала его арест

Адвокат обвиняемого в мошенничестве экс-министра Михаила Абызова Алексей Кирсанов сообщил РБК об обжаловании ареста. Защита просит отпустить Абызова под домашний арест или залог в 1 млрд руб.

«Крайний срок обжалования у нас понедельник, после чего суд направит материалы в Мосгорсуд, который уже назначит дату рассмотрения апелляционной жалобы<...>Сторона защиты считает, что мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана совершенно необоснованно», — указал юрист.

Бывшего министра по делам «открытого правительства» задержали 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд руб.

Общество
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

27 марта суд отправил Абызова под стражу до 25 мая. Свою вину экс-министр не признает. Суд также арестовал Николая Степанова, Максима Русакова, Александра Пелипасова, Галину Фрайденберг. Еще один фигурант дела — экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев — скрылся за границей.

По данным источников РБК, прослушка Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания. На материалах его телефонных переговоров строится версия следствия о преступном сообществе экс-министра.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что Абызов содержится в карантинной камере в СИЗО «Лефортово». По его словам, камера не отремонтирована, без горячей воды и с неработающим телевизором. Бывший министр слушает радио, ему выдали книги, среди которых Библия и «Доктор Живаго».
 

Теги: Михаил Абызов, арест, обжалование ареста
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