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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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СМИ назвали столкновение Boeing с птицей причиной его крушения в Эфиопии

Вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии стало столкновение лайнера с птицей или с другим посторонним предметом. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.​

По его данным, столкновение могло повредить датчик угла атаки авиалайнера на крыле (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха). В результате в самолете активировалась система защиты от сваливания, что привело к его падению, отмечает телеканал.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, летевший в Кению, разбился спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. После катастрофы власти США потребовали изменить систему Boeing 737 Max. Страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели. В России полеты лайнеров временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус» («дочка» S7).

Общество
Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX

Расшифрованные данные «черных ящиков» разбившегося лайнера показали, что пилоты перед крушением пытались следовать инструкции по разрешению аварийных ситуаций, писала ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

12 марта Boeing объявил о том, что обновит программное обеспечение 737 MAX после аварии. Как отмечали в компании, обновление коснется маневренных характеристик, дисплея пилота и реакции на ошибочные данные об угле атаки. В FAA отмечали, что, по их ожиданиям, новое ПО будет распространено не раньше апреля.

Теги: Эфиопия, Boeing 737, Авиакатастрофа в Эфиопии, птица, столкновение
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