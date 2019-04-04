Продюсер назвала сроки выхода последнего фильма с участием Булдакова

Последний фильм под названием «Дикие предки» с участием российского актера Алексея Булдакова, ушедшего из жизни накануне, планируется выпустить в российский прокат в конце 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Анну Крутову.

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с дистрибьютерами о показе семейной комедии. Продюсер отметила, что недавно закончилось производство фильма. В частности, завершен пост-продакшн картины. В мае текущего года планировалось провести в Ульяновске предпремьерный показ фильма на фестивале «От всей души».

«Мы с Алексеем Ивановичем буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: «Ань, я обязательно поеду... Он был в одной из главных ролей Он сыграл прекрасного совершенно деда-казака», — сказала Крутова. Она добавила, что Булдаков играл в паре с актрисой Розой Хайруллиной. «Там такая трогательная история любви, это про семейство русских, казаков и татар», — отметила продюсер.