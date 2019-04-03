Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти Алексея Булдакова

Телеканалы РЕН ТВ и ТВЦ поменяли сетки вещания из-за смерти актера, народного артиста России Алексея Булдакова.

В пресс-службе РЕН ТВ сообщили РБК, что в память о Булдакове покажут фильмы с его участием.​ «Телеканал РЕН ТВ поменял сетку вещания, и в память о любимом актере сегодня вечером покажет «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе телеканала ТВЦ также сообщили об изменениях в сетке. «Завтра, 4 апреля, в 13:40 будет повторяться программа Татьяны Устиновой «Мой герой. Алексей Булдаков», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе телеканала «Звезда» сообщили РБК, что пока не планировали менять сетку вещания. Пресс-секретарь ВГТРК и «Первого канала» не ответил на звонки РБК.