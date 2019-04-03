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В посольстве России в Монголии назвали причину смерти Алексея Булдакова

Причиной смерти актера Алексея Булдакова стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Монголии.

«Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что до конца недели он будет на родине», — добавили в дипмиссии.

Булдаков умер в ночь на 3 апреля. По словам президента фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергея Новожилова, в Монголии он находился как турист.

Общество
Умер актер Алексей Булдаков

Актер родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах, в следующем году Булдаков дебютировал в кинематографе, сыграв в фильме «Сквозь огонь». За свою карьеру актер принял участие в десятках картин. Самая известная работа Булдакова — роль генерала Иволгина в фильмах режиссера Александра Рогожкина из цикла про особенности национальной охоты.

В 2009 году Булдаков получил звание народного артиста России.

Теги: актер, Посольство
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Умер актер Алексей Булдаков
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