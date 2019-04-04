Власти Венесуэлы заявили о проработке темы переноса офиса PDVSA в Москву

Вопрос переноса офиса нефтяной компании из Лиссабона в Москву в настоящее время находится на станции проработки и идет в соответствии с планом. Об этом сообщил журналистам вице-президент по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, передает корреспондент РБК.

«Перенос офиса PDVSA свидетельствует о стратегическом характере наших отношений в сфере энергетики. Сейчас процедура идет в нормальном режиме», — сказал вице-президент по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в московской гостинице «Националь».

Менендес не уточнил сроки, в которые может произойти перенос офиса нефтекомпании в Москву.

В конце января американские власти ввели санкции против PDVSA, из-за чего американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, были вынуждены переводить средства на заблокированный счет компании в США. Компания служит крупнейшим источником доходов в Венесуэле и владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum, а также является самым важным иностранным активом республики. Американские чиновники заявили, что санкции против PDVSA направлены на то, чтобы помешать правительству Николаса Мадуро откачать средства из нефтяной компании.