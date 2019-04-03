СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA дала распоряжение отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе, сообщает Argus Media со ссылкой на двух неназванных представителей компании.
Спутники и система мониторинга за движением танкера показывают, что 21 из 23 танкеров, в последний раз сообщавшие, что находятся в заливе Позуэлос, уже долгое время не передавали сигналы транспондеров.
По словам одного из источников, решение скрыть местонахождение танкеров в компании приняли, чтобы скрыть «нефтяные компании, которые продолжают вести дела с Венесуэлой вопреки санкциям США».
Кратковременное отключение транспондеров — частое явление, однако передача информации о местоположении судна является одним из требований Международной морской организации, отмечает Argus Media.