СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах

На танкерах подпавшей под американские санкции венесуэльской госкомпании PDVSA выключают транспондеры. Это могут делать, чтобы скрыть от властей США компании, которые продолжают вести бизнес с Венесуэлой, пишут СМИ

Фото: Juan Carlos Hernandez / Zuma / ТАСС

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA дала распоряжение отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе, сообщает Argus Media со ссылкой на двух неназванных представителей компании.

Спутники и система мониторинга за движением танкера показывают, что 21 из 23 танкеров, в последний раз сообщавшие, что находятся в заливе Позуэлос, уже долгое время не передавали сигналы транспондеров.

По словам одного из источников, решение скрыть местонахождение танкеров в компании приняли, чтобы скрыть «нефтяные компании, которые продолжают вести дела с Венесуэлой вопреки санкциям США».

Кратковременное отключение транспондеров — частое явление, однако передача информации о местоположении судна является одним из требований Международной морской организации, отмечает Argus Media.