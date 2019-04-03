С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отсутствие претензий к Ипполитову у следствия изданию подтвердили в ГУП «Петербургский метрополитен».

РБК направил официальный запрос в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Дело против инспектора завели по ст. 293 УК РФ (халатность). В постановлении о возбуждении дела говорилось, что Ипполитов в день теракта руководил работой смены службы контроля станции «Академическая» не в соответствии с инструкциями. В частности, он поставил на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Кроме того, он не организовал работу инспекторского состава и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, отмечали в СК.