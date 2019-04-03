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Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
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С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отсутствие претензий к Ипполитову у следствия изданию подтвердили в ГУП «Петербургский метрополитен».

РБК направил официальный запрос в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Дело против инспектора завели по ст. 293 УК РФ (халатность). В постановлении о возбуждении дела говорилось, что Ипполитов в день теракта руководил работой смены службы контроля станции «Академическая» не в соответствии с инструкциями. В частности, он поставил на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Кроме того, он не организовал работу инспекторского состава и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, отмечали в СК.

Общество
10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», погибли 15 пассажиров. Еще одну бомбу нашли на «Площади Восстания», ее успели обезвредить. Обе бомбы в метро пронес предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. В деле о теракте фигурируют 11 человек, никто из них не признал вину.
Теги: Санкт-Петербургский метрополитен, Теракт, взрыв
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