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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
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10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину
Обвиняемые в организации теракта, который произошел в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, предстали перед судом. 10 из 11 фигурантов дела отказались признать свою вину
Аброр Азимов (в центре) и обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Десять из одиннадцати фигурантов дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года отказались признать свою вину во время выездного заседания Московского окружного военного суда, сообщает ТАСС.

Перед судом предстанут предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов, а также его брат Акрам Азимов, Содик Ортиков, Махамадюсуф Мирзаалимов, Сейфулла Хакимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова. Всех их следствие считает членами запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад» и соучастниками преступления.

Политика
Репортаж РБК: как «тихий мальчик» из Оша стал террористом-смертником

Фигурантам дела вменяется организация теракта 3 апреля 2017 года, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств. Обвинение в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) грозит обвиняемым лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства.

Фотогалерея 
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Одну из бомб Джалилов взорвал в вагоне метро, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», а вторую оставил на платформе станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте, установленное на «Площади Восстания», удалось найти и обезвредить.

Жертвами взрыва стали 16 человек, более 100 получили ранения.

Кроме того, правоохранительные органы считают, что обвиняемые готовились совершить еще один теракт в Петербурге и изготовили взрывное устройство, которое было найдено в ходе их задержания 5 апреля 2017 года.

В декабре 2017 года суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима Обида Абдыраимова. Он признал свою вину в вербовке и склонении к террористической деятельности, поэтому его дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Теракт, Санкт-Петербург, обвиняемые
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