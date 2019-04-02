10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину

10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину

Обвиняемые в организации теракта, который произошел в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, предстали перед судом. 10 из 11 фигурантов дела отказались признать свою вину

Аброр Азимов (в центре) и обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Десять из одиннадцати фигурантов дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года отказались признать свою вину во время выездного заседания Московского окружного военного суда, сообщает ТАСС.

Перед судом предстанут предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов, а также его брат Акрам Азимов, Содик Ортиков, Махамадюсуф Мирзаалимов, Сейфулла Хакимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова. Всех их следствие считает членами запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад» и соучастниками преступления.

Фигурантам дела вменяется организация теракта 3 апреля 2017 года, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств. Обвинение в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) грозит обвиняемым лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства.