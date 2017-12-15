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Взрыв в метро Санкт-Петербурга: 3 апреля прогремел взрыв на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»
В Калининграде задержан пособник взорвавшей метро Петербурга группировки 06 мар, 21:59
Адвокат заявил о выдворении отца обвиняемых в теракте в Петербурге 15 дек 2017, 21:03
В полиции заявили о задержании отца обвиняемых в петербургском теракте В Москве задержали Ахрала Азимова — отца двоих обвиняемых в организации теракта в петербургском метро, сообщили РБК в ОВД по Кунцевском району. Полицейские передали его сотрудникам ФСБ, утверждают адвокаты 14 дек 2017, 22:30
Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга 14 дек 2017, 14:21
Всех пострадавших во время теракта в метро Петербурга выписали из больниц 03 авг 2017, 18:18
Ространснадзор раскритиковал петербургское метро за очереди на вход 02 авг 2017, 13:59
Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров Метро Санкт-Петербурга сочло неудачным недельный эксперимент по тотальному досмотру пассажиров. Из-за поголовного досмотра пассажиров на четырех станциях метро, где проводился эксперимент, образовывались огромные очереди 31 июл 2017, 16:19
Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября Все обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга останутся под стражей до сентября. Следователи утверждают, что фигуранты были связаны с предполагаемым смертником Акбарджоном Джалиловым 30 мая 2017, 17:36
Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта 25 мая 2017, 18:58
СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге 25 мая 2017, 13:34
Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников петербургского метрополитена за спасение людей при теракте. В числе награжденных — машинист поезда, инспектор службы контроля и дежурная по станции 22 мая 2017, 23:05
СК предъявил обвинение по делу о теракте в Петербурге фигуранту Эрматову 18 мая 2017, 17:02
В квартире у фигуранта дела о теракте в метро нашли взрывное устройство В квартире у предполагаемого сообщника исполнителя теракта в Петербурге Мухамадюсупа Эрматова нашли взрывное устройство, схожее с тем, что стало орудием теракта в метро. Суд арестовал подозреваемого до 10 июля 12 мая 2017, 17:25
СКР попросил арестовать задержанного по делу о теракте в Петербурге 12 мая 2017, 12:30
СКР предъявил обвинения шести фигурантам дела о теракте в Петербурге 11 мая 2017, 19:09
В Москве задержали предполагаемого сообщника исполнителя теракта в метро Задержанный ФСБ гражданин одной из стран Средней Азии назван «связью» террориста-смертника Джалилова 11 мая 2017, 17:28
Фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинение 11 мая 2017, 03:04
Ространснадзор завершил проверку метрополитена в Санкт-Петербурге 04 мая 2017, 22:05
СМИ узнали про дело о халатности при теракте против инспектора метро СК подозревает старшего инспектора петербургского метро Константина Ипполитова в халатности при организации работы смены на станции «Академическая», через которую в метро проник предполагаемый смертник 29 апр 2017, 18:23
СМИ назвали имя предполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга Имя предполагаемого заказчика теракта в петербургском метро — Сирожиддин Мухтаров, узнала «Газета.Ru». С прошлого года он находится с международном розыске по обвинению в организации теракта в Бишкеке 25 апр 2017, 16:02
СМИ узнали об отсутствии данных о фигуранте дела о теракте в Петербурге В госорганах таджикского города Курган-Тюбе не смогли найти информацию о подозреваемом в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга Содике Ортикове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Таджикистана 25 апр 2017, 11:46
Суд лишил гражданства России предполагаемого организатора теракта в метро МВД сообщило о лишении российского гражданства предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, а также его отца и брата 21 апр 2017, 21:13
В Киргизии опровергли версию ФСБ о задержании фигуранта дела о теракте Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов был увезен из частной клиники в Оше киргизскими спецслужбами, следует из письма главврача клиники. ФСБ заявляла, что Азимов был задержан в Новой Москве 21 апр 2017, 14:49
Ространснадзор выявил нарушения во время проверки петербургского метро Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в области безопасности во время проверки метрополитена Санкт-Петербурга, начатой после теракта 3 апреля. Нарушения касаются как технических средств, так и работы людей на пропускных пунктах 21 апр 2017, 14:41
Суд арестовал брата возможного организатора взрыва в метро Петербурга Суд отправил под стражу на полтора месяца соучастника взрыва в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова. Он получил от турецких террористов средства на теракт и переправил их в Россию, считает следствие 20 апр 2017, 17:37
Фигуранты дела о теракте в метро отдавали заработок на приданое сестре 20 апр 2017, 17:17
На возможного организатора теракта в Петербурге дал показания его брат Задержанный по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов в ходе допроса дал показания на своего брата Аброра Азимова. Последний, по версии следствия, является организатором теракта 20 апр 2017, 17:02
Мать подозреваемых в теракте в метро назвала задержание «постановкой» 20 апр 2017, 15:24
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ Спецслужбы считают, что на организаторов теракта повлияли пропагандисты запрещенного в России «Исламского государства». Среди возможных идеологов атаки источники РБК называют Ислама Атабиева по прозвищу Абу Джихад 20 апр 2017, 13:09
ФСБ заявила об установлении личности заказчика взрыва в метро Петербурга Следователям удалось установить личность заказчика взрыва в метро Петербурга, рассказал глава ФСБ Александр Бортников 20 апр 2017, 12:56
СК попросил арестовать брата подозреваемого в организации взрыва в метро 20 апр 2017, 12:52
ФСБ опубликовала видео задержания брата организатора теракта в Петербурге 19 апр 2017, 19:55
ФСБ задержала старшего брата предполагаемого организатора взрыва в метро Оперативные сотрудники ФСБ задержали в Москве Акрама Азимова — старшего брата задержанного ранее Аброра Азимова, которого называют организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга 19 апр 2017, 18:49
МВД проверит получение гражданства России организатором теракта в метро 19 апр 2017, 12:04
Родные фигуранта дела о теракте в Петербурге заявили о пропаже его брата 19 апр 2017, 09:54
Следствие заявило о звонках организатора исполнителю взрыва в Петербурге 18 апр 2017, 17:56
Суд арестовал подозреваемого в причастности к теракту в Санкт-Петербурге Басманный суд отправил под стражу на полтора месяца Аброра Азимова, которого следствие считает причастным ко взрыву в метро Санкт-Петербурга. Азимов заявил, что помогал террористам, но был не в курсе их планов 18 апр 2017, 16:56
Задержанный за организацию взрыва в Петербурге признал «непрямое участие» 18 апр 2017, 16:53
Задержанный за организацию теракта в метро заявил об исполнении команд 18 апр 2017, 16:48
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал свою вину Предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов признал свою вину. Он был задержан в понедельник, 17 апреля, в Подмосковье. СКР попросил суд отправить его в изолятор 18 апр 2017, 15:41
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