Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября

Все обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга останутся под стражей до сентября. Следователи утверждают, что фигуранты были связаны с предполагаемым смертником Акбарджоном Джалиловым