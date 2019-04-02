Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,37 +0,20 EUR Бирж. 73,22 +0,14 Brent 69,13 +0,76% USD Нал. 65,80 64,98 EUR Нал. 73,74 72,83 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1200 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 875,00 +676,18 IMOEX 2 528,95 +0,31% RTSI 1 218,41 +0,34% DJIA 26 171,38 -0,33% Nasdaq 7 823,64 -0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Moody's оценило шансы улучшения отношений России и Украины при Зеленском Политика, 16:48 ФАС назвала число банкоматов одним из критериев выбора зарплатного банка Финансы, 16:35 ВЭБ.РФ изучит проекты строительства судов на «Звезде» на 100 млрд руб. Бизнес, 16:26 Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину Общество, 16:26 Медведев поздоровался с андроидом и примерил отечественные «умные» часы Общество, 16:12 Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура Общество, 16:02 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 16:00 «Аэрофлот» объяснил причину отмены своих рейсов из Берлина в Москву Общество, 15:42 Деньги на данных: три препятствия для монетизации big data в России Pro, 15:33 От УАЗ до Lexus: 16 новинок апреля, которые уже можно купить Авто, 15:32 Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии Общество, 15:32 Мутко назвал условия льготного перехода застройщиков на эскроу-счета Общество, 15:28 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:25 В Москве предъявили обвинение похитившему двух девочек экс-полицейскому Общество, 15:22
Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
0 
Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину

Все одиннадцать подсудимых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Московского окружного военного суда не признали свою вину, сообщает «РИА Новости».

Себя отказались считать виновными предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов, его брат Акрам Азимов, а также Махамадюсуф Мирзаалимов, Сейфулла Хакимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова. По версии следствия, они участники запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Также отмечается, что слушания по делу возобновляются 3 апреля.

Общество
10 из 11 обвиняемых в теракте в метро Петербурга не признали вину

Обвиняемым вменяют организацию теракта 3 апреля 2017 года, а также незаконное изготовление и оборот взрывных устройств. Обвинительное заключение было направлено в суд в начале февраля. Как установило следствие, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. В результате погибли 16 человек, еще более 100 получили ранения.

Теги: Теракт, Санкт-Петербург, обвиняемые
Материалы по теме
Репортаж РБК: как «тихий мальчик» из Оша стал террористом-смертником
Политика
СК назвал имена всех погибших при взрыве в метро в Петербурге
Общество
Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter