Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину

Все обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга не признали вину

Все одиннадцать подсудимых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Московского окружного военного суда не признали свою вину, сообщает «РИА Новости».

Себя отказались считать виновными предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов, его брат Акрам Азимов, а также Махамадюсуф Мирзаалимов, Сейфулла Хакимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Мухамадюсуп Эрматов и Шохиста Каримова. По версии следствия, они участники запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Также отмечается, что слушания по делу возобновляются 3 апреля.

Обвиняемым вменяют организацию теракта 3 апреля 2017 года, а также незаконное изготовление и оборот взрывных устройств. Обвинительное заключение было направлено в суд в начале февраля. Как установило следствие, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. В результате погибли 16 человек, еще более 100 получили ранения.