Медведчук назвал «тарифным геноцидом» цены на газ на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что новое руководство Украины должно будет продолжать контакты с Россией по газовой тематике. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, целью поездки в Москву было снижение цены на газ. «Предварительно такая договоренность достигнута, и уже вопрос будущей власти, что она будет по этому поводу делать», — указал Медведчук. По его словам, если новая власть не будет договариваться, то продемонстрирует свое отношение к избирателям, которые их поддержали на выборах.

«Мы ведь, когда это делали, исходили из того, что мы хотим улучшить уровень жизни и уровень доходов нашего населения, которое не может даже терпеть вот этот тарифный геноцид», — пояснил Медведчук.