Гильдия актеров России назвала дату прощания с Алексеем Булдаковым

Прощание с народным артистом Алексеем Булдаковым пройдет в воскресенье, 7 апреля, в московском Доме кино. Об этом РБК сообщили в Гильдии актеров кино России.

«Это предварительная информация. Вся информация скорее всего будет известна завтра во второй половине дня. Что в Доме Кино — 100%, день сказать не можем», — уточнили в гильдии.

О том, что прощание с артистом пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве, сообщает также ТАСС со ссылкой на подругу семьи актера Татьяну Рудневу.

Алексей Булдаков умер в Монголии в ночь на 3 апреля. Он находился там в качестве туриста. Смерть наступила после того, как у артиста оторвался тромб. Ему было 68 лет. Тело актера доставят в Москву в ближайшие дни, отметили в посольстве России в Монголии.