Депутат Петербурга опроверг данные о признании взрыва в академии терактом

Следствие не считает терактом взрыв в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге, заявил спикер заксобрания города Вячеслав Макаров, пишет «Фонтанка».

По его словам, следствие уже полностью по деталям восстановило картину произошедшего, проведя «комплексное исследование». «Это не был террористический акт», — подчеркнул Макаров и добавил, что после взрыва находился в здании академии до утра.





Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что следствие может квалифицировать инцидент в академии как теракт. По данным издания, в здании взорвался «подозрительный пакет» со взрывным устройством, который под одной из лестниц обнаружили курсанты. Преподаватели пытались обезвредить бомбу, однако устройство сработало, ранив сотрудников академии, утверждала газета. Кроме того, по информации «Коммерсанта», взрыв был эквивалентен мощности 500–600 г тротила.

Взрыв произошел днем 2 апреля. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. В результате взрыва пострадали четыре человека. В Минобороны заявили, что взорвался «неустановленный безоболочный предмет». Свою проверку случившегося​ ведет Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.