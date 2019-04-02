Появилось видео взрыва в академии в Петербурге

В результате взрыва, по последним данным, пострадали четыре человека

Видео: fontanka.ru

Видеозапись происшествия опубликовало петербургское издание «Фонтантка». Момент взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге попал на видеорегистратор автомобиля одного из очевидцев, проезжавшего рядом с местом происшествия.

На кадрах видно, как из-за взрыва вылетает окно на втором этаже здания и перелетает через дорогу. Часть разлетевшихся осколков стекла попадают в автомобиль автора видео.

Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. В Минобороны заявили, что взорвался «неустановленный безоболочный предмет», уточнив, что в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. По факту произошедшего Следственный комитет завел дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Свою проверку случившемуся ведет и Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.