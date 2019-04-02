Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура

Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала проверку в связи с ранением военнослужащих в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, в результате которого пострадало несколько человек, военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», — отметили в надзорном ведомстве.

Материал дополняется.​