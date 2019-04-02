Стала известна мощность взорвавшейся в Военно-космической академии бомбы

Мощность взрывного устройства, сработавшего в академии им. Можайского в Санкт-Петербурге днем 2 апреля, эквивалентна мощности 500–600 г тротила. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

По данным телеканала РЕН ТВ, мощность взрыва составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. При взрыве обвалилась лестница в здании, из-за чего 15 человек оказались заблокированы на одном из этажей.

В результате взрыва пострадали четыре человека, одному из них уже сделана операция. Жизни пострадавших вне опасности, сообщило Минобороны.