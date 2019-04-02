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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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Стала известна мощность взорвавшейся в Военно-космической академии бомбы

Мощность взрывного устройства, сработавшего в академии им. Можайского в Санкт-Петербурге днем 2 апреля, эквивалентна мощности 500–600 г тротила. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

По данным телеканала РЕН ТВ, мощность взрыва составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. При взрыве обвалилась лестница в здании, из-за чего 15 человек оказались заблокированы на одном из этажей.

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На место взрыва в академии Можайского в Петербурге приехали саперы

В результате взрыва пострадали четыре человека, одному из них уже сделана операция. Жизни пострадавших вне опасности, сообщило Минобороны.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Собственную проверку инициировала также Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

По данным Минобороны, в здании Военно-космической академии взорвался «безоболочный предмет».

Непосредственно перед взрывом в академии курсанты обнаружили подозрительный пакет, позднее выяснила газета «Коммерсатъ». При обследовании пакета в нем оказалось взрывное устройство, которое пытались разминировать саперы. Пострадавшие — не курсанты, а работники академии, в том числе пытавшийся обезвредить бомбу полковник Ринат Закиров.

Теги: Санкт-Петербург, взрыв, Военно-космическая академия
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