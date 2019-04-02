Общество , 14:21
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В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв
По данным СМИ, в результате пострадали четыре человека
В здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
В результате произошедшего пострадали четыре человека, пишет агентство. ТАСС уточняет, что пострадали три человека. 78.ru со ссылкой на источник также сообщает о четырех пострадавших, их госпитализируют.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что работают на месте. «Проходит проверка. Про пострадавших пока неизвестно», — сказали в пресс-службе.
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