СК возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со взрывом в здании Военно-космической академии в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По данным следствия, сегодня около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает», — сообщили в СКР об обстоятельствах инцидента.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Следователи устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.

Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. В здании обрушился лестничный пролет, из-за чего 15 человек оказались заблокированы на одном из этажей. На место взрыва отправились саперы, проверку инцидента ведет военная прокуратура РВСН.